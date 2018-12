Minaccia di morte madre e sorella, 26enne in arresto

L’intervento della Radiomobile ha fatto scattare le manette

Di: Alessandro Congia

A Villacidro, i militari della dipendente stazione, unitamente a quelli del Norm Aliquota Radiomobile, a seguito di richiesta su linea 112, sono intervenuti in un'abitazione in via Guido Rossa dove procedevano all'arresto di Antonio Porta, 26enne del posto, disoccupato, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il ragazzo, completamente fuori di se, ha minacciato di morte e ingiuriando la mamma e la sorella stava danneggiando i mobili e lanciando suppellettili. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.