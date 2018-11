Minaccia il cognato con una scimitarra, 49enne finisce in Psichiatria

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri, personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna è intervenuto in Via Barracca Manna perché, sulla linea 113, il richiedente aveva segnalato la presenza del cognato che stava tentando di sfondare una porta con una mazzetta da muratore e che lo stesso, in possesso di una scimitarra, lo stava minacciando.

I poliziotti hanno raggiunto immediatamente l’indirizzo prendendo contatti con il richiedente che ha riferito che l’uomo segnalato era il cognato, che abitava accanto e che si era appena allontanato rientrando nella propria abitazione.

Raggiunto dagli agenti, il soggetto è stato trovato seduto in evidente stato confusionale con accanto la mazzetta da muratore, mentre la scimitarra è stata ritrovata nell’androne.

Una verifica ha permesso di constatare che il portone di ingresso del richiedente era stato danneggiato; gli oggetti sono stati posti sotto sequestro. Al termine degli accertamenti la persona è stata accompagnata presso un nosocomio cittadino per una consulenza psichiatrica.