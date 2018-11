Le guardie eco-zoofile di Fare Ambiente denunciano tre persone per maltrattamento di animali

Un uomo e due donne detenevano le povere bestiole senza acqua e cibo

Di: Alessandro Congia

Gli agenti, coordinati dal comandante Federico Steri, dopo un’attività investigativa perpetrata per diversi giorni, hanno ricostruito ed accertato che R.B. pregiudicato di Cagliari ma residente ad Assemini, due donne: J.S. di Treviglio ma residente a Fara Gera D’Adda e M.F.Q. di Gravina in Puglia ma residente a Fara Gera D’Adda, detenevano da tempo a Cagliari due cani meticci segregati in un’autovettura abbandonata, uno stipato in un piccolo trasportino e uno legato con un corto guinzaglio nel sedile della medesima auto, omettendo di dar loro cibo e acqua e senza che agli stessi fosse data la possibilità di movimento, costringendoli quindi a patimenti e sottoponendoli a comportamenti contrari alle loro caratteristiche etologiche.

Per il piccolo meticcio segregato nel trasportino nonostante il tempestivo intervento delle guardie che si sono attivate immediatamente con le indagini di rito non c’è stato nulla da fare ed è stato ritrovato morto all’interno di un cassonetto poco distante l’auto abbandonata.

I responsabili spostandosi dal luogo dove abitualmente stazionavano facevano perdere le tracce dell’altro cane, in corso ci sono ulteriori accertamenti.

Per i tre è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari e dovranno rispondere di maltrattamento di animali in concorso, con l’aggravante che per uno né è derivata la morte. Al vaglio dell’Autorità Giudiziaria anche il referto dell’autopsia eseguita sull’animale deceduto.