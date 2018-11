Aggredisce e minaccia la madre con un coltello

Denunciato 40enne nuorese con problemi psichici

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro hanno denunciato un quarantenne nuorese per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

Nello specifico, come riferito dalla Polizia, intorno alle 20 di qualche giorno fa, una donna ha chiamato il 113, richiedendo l’intervento degli agenti presso la propria abitazione in quanto il figlio, disoccupato da anni e con problemi psichici, sarebbe andato, per l’ennesima volta, in escandescenza per futili motivi.

La vittima sarebbe stata minacciata dal figlio con un coltello da cucina di 20 centimetri.

La donna, solo grazie ad un espediente, sarebbe riuscita a fare uscire di casa il figlio e quindi a barricarsi all’interno, da dove ha poi chiamato la Polizia.

L'uomo si sarebbe inizialmente dato alla fuga, ma è stato prontamente rintracciato dalle Volanti, nascosto nei pressi della propria abitazione.

Il 40enne, nel frattempo, si era procurato una grossa mazza, con il probabile scopo di sfondare la porta d’ingresso, ma grazie alla prontezza dei poliziotti è stato riportato alla calma e accompagnato in questura per poi essere denunciato.