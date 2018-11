Conad e Associazione Sandremo, insieme per la pediatria dell’ospedale Brotzu

In poco meno di quattro settimane l’iniziativa Con tutto il Cuore di Conad del Tirreno ha raccolto 68 mila euro

Di: Alessandro Congia

Durerà fino al 24 dicembre la campagna di solidarietà Conad del Tirreno, che nelle ultime quattro edizioni ha donato a strutture pediatriche di eccellenza del territorio oltre un milione di euro.

Quest’anno, grazie all’iniziativa Con tutto il cuore e alla solidarietà dei clienti, la cifra raccolta in Sardegna sarà devoluta all’Associazione Sandremo per contribuire all’acquisto di un apparecchio per l’analisi della capacità cardiorespiratoria dei pazienti della cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, centro di riferimento per la diagnosi ed il trattamento delle cardiopatie congenite in Sardegna. Tale strumento permetterà di esaminare con precisione la capacità fisica e la tolleranza allo sforzo dei pazienti affetti da cardiopatie congenite, operati e non operati, allo scopo di definire le attività ludico-motorie per loro adatte.

La presentazione

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale dell'iniziativa, con Carlo Argiolas (socio Conad) e il dottor Roberto Tumbarello (Ospedale Brotzu Cagliari), Amici di Trudi, 20 animatori (giocolieri, maestri circensi, pattinatori, caricaturisti e ballerini), coordinati per il quinto anno dal manager nuorese Roberto Betocchi della RB Management), che ogni anno pensa a come promuovere queste iniziative progettate dall’ufficio marketing di Conad, Pierluca Tocco campione europeo di pattinaggio artistico testimonial per la Sardegna.



In poco meno di 4 settimane sono stati raccolti 68 mila euro; un dato che fa ben sperare per la conclusione dell’iniziativa. Assieme a Con tutto il Cuore si rinnova lo spirito solidale che accompagna al Natale e che anche quest’anno porterà aiuto e sostegno concreto a tre strutture ospedaliere pediatriche: oltre alla Sardegna, l’operazione è attiva in Toscana con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, che opera negli ospedali di Massa e Pisa, e nel Lazio con la Fondazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L'iniziativa

In tutti i punti di vendita della rete, dal 31 ottobre la collezione di peluche Trudi attende grandi e piccini: ogni 20 euro di spesa pagata con Carta Insieme – la fidelity card di Conad – e un piccolo contributo di 1,50 euro di cui 0,50 destinati a sostenere i progetti solidali per Toscana, Lazio e Sardegna, sarà possibile ritirare uno dei dodici Amici di Trudi. Sempre utilizzando Carta Insieme Conad, ogni 500 punti Premio 2018 e un contributo di 4 euro, di cui 0,50 devoluti anch’essi in solidarietà, è possibile ricevere un Trudino a scelta tra sei soggetti. Arricchisce il tutto anche un fantastico concorso che mette in palio 500 morbidissimi maxi peluche Orso Ettore alto 80 centimetri.

Conad del Tirreno non è sinonimo solo di grandi numeri; è anche una solidarietà vissuta sul territorio con progetti e iniziative che hanno il senso di una partecipazione sentita e condivisa, soprattutto quando si parla di bambini. Finalità solidali a cui la cooperativa, valorizzando al massimo la propria capillare presenza in tante città e paesi, è in grado di dare risposte concrete cogliendo appieno le esigenze delle comunità. Nella convinzione che lo sviluppo sociale sia fondamentale perché anche i più deboli possano ricevere tutte le necessarie attenzioni.

La Struttura complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite dell’Azienda OspedalieraG. Brotzu di Cagliari è il centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle cardiopatie congenite in Sardegna e segue circa 8 mila pazienti all’anno per procedure diagnostiche e terapeutiche. Diverse le attività di ricerca in campo tecnologico (come, per la prima volta in Sardegna, la telemedicina e l’elettrocardiografia fetale) e in settori “innovativi”, come la pet therapy.

Conad del Tirreno è una delle sette cooperative tra imprenditori dettaglianti indipendenti associate a Conad. Opera in Toscana (compresa La Spezia), Sardegna, Lazio e ha sede a Pistoia. Associa 213 imprenditori – di cui122 inToscana, e provincia di La Spezia, 38 nel Lazio e 53 in Sardegna – con 342 punti di vendita che, nel 2017, hanno sviluppato un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Gli occupati sono complessivamente 10 mila. Nel 2017 Conad del Tirreno ha investito oltre 3 milioni di euro in contributi e sostegno a numerose iniziative sociali.