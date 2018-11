“Cagliari coi Fiocchi”: da sabato 1 dicembre la terza edizione dei Mercatini di Natale

La manifestazione natalizia è stata presentata questa mattina

Di: Antonio Caria

“Cagliari coi Fiocchi” è il titolo dell’edizione 2018 dei mercatini di Natale, che saranno allestiti in piazza Yenne e nella passeggiata del Corso da sabato 1 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell’assessora Attività produttive e Turismo Marzia Cilloccu.

«Cagliari coi Fiocchi bene rappresentare la sinergia tra Comune, cittadini e operatori commerciali locali – ha rimarcato primo cittadino-. Un unico evento che coinvolgerà l’intera popolazione nella magica atmosfera del Natale, nel segno della tradizione, della sviluppo, ma anche della cultura e della sostenibilità».

una quarantina di eleganti casette di legno , infatti, daranno ospitalità a circa 400 aziende, i gran parte titolari di attività della zona, con prodotti enogastronomici, di artigianato e articoli da regalo. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

Per la Cilloccu, «i Mercatini esprimono un valore aggiunto alle festività di fine e inizio d’anno perché hanno la capacità valorizzare sia in termini commerciali, che turistici e relazionali, gli interventi e i lavori realizzati dall’Amministrazione comunale per riqualificare le aree del centro storico e non solo».

Soddisfatto anche Emanuele Frongia (presidente Associazione CCN Corso Vittorio Emanuele II organizzatrice dell’evento con la collaborazione dell’associazione piazza Yenne, Sardi Soccorso, Consorzio Cagliari Centro Storico, via Alghero in Progress e associazione Strada Facendo e con il sostegno del Comune) che ha parlato di «Opportunità ulteriore per cittadini, visitatori e turisti di confermare il proprio sostegno all’economia del territorio».

Tra i partner dell’iniziativa anche Sardex Spa, Energit Spa e la Ctm Spa, con quest’ultima che dall’8 dicembre collegherà con due navette, piazza Yenne alla zona di san benedetto, passando per le vie dello shopping. Saranno validi tutti i titoli i di viaggio Ctm e sulle Navette sarà possibile acquistare, senza sovraprezzo, il biglietto da 90 minuti sulla card ricaricabile “Christmas limited edition”. La navetta sarà attiva dalle 9.00 alle 15 e dalle 16.30 alle 20.30 con una frequenza di circa 20 minuti.

La Cilloccu ha anche ricordato come «Sino al 16 dicembre sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio».