Foto hot online, marescialla dei carabinieri trasferita da Roma alla Sardegna

Baci saffici mimati e scatti osé, lo scandalo che ha travolto la carabiniera 30enne

Di: Redazione Sardegna Live

Verrà trasferita in Sardegna la marescialla dei carabinieri finita nell'occhio del ciclone per alcune sue foto hot diffuse in rete. La donna, 30 anni, prestava servizio in una caserma di Roma Nord ma presto arriverà nell'Isola.

Le immagini rubate ritraggono la carabiniera in divisa, ma anche seminuda e mentre mima un bacio saffico con una amica.

I carabinieri hanno avviato un'indagine per capire chi abbia trafugato i contenuti multimediali diffondendoli sul web. L'hacker che si sarebbe introdotto nel suo profilo potrebbe essere un ex fidanzato o una persona sulla quale la donna aveva indagato.

La marescialla, il cui curriculum è inappuntabile, ha presentato denuncia per quanto accaduto.