Scoperti i furbetti incivili delle discariche: multati dieci automobilisti

Gli agenti della Polizia Municipale in borghese si sono appostati nella zona di via Del Fangario

Di: Alessandro Congia

La Polizia Municipale intensifica i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti in città. Quella nella foto, la situazione trovata dal personale della Municipale in via del Fangario. Prima di attivare i servizi di controllo e sanzionamento, in stretta collaborazione con il Servizio Igiene del Suolo, sono stati fatti rimuovere i cumuli di rifiuti e liberati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti ancora presenti in via del Fangario.

Una volta ripulita la zona, sono stati attivati i controlli con personale in borghese che hanno portato al sanzionamento di dieci cittadini non residenti a Cagliari che conferivano i rifiuti in violazione allo specifico regolamento comunale. Le persone verbalizzate dovranno pagare la cifra di 167 euro ognuno e hanno dovuto raccogliere i rifiuti da loro depositati.

I controlli proseguiranno con presidio di personale in borghese dei siti maggiormente utilizzati per questo tipo di comportamenti vietati e di atteggiamenti incivili.