Preso a pugni e lasciato a terra: denunciate due persone

L’uomo presentava una vistosa tumefazione all’altezza dell’orbita dell’occhio sinistro.

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno denunciato due cittadini algheresi, per rapina.

Nello specifico, la sera di sabato scorso, 24 novembre, un uomo è stato aggredito e picchiato da due conoscenti. Alla Polizia la vittima avrebbe raccontato di essere stato aggredito e derubato da due persone che gli avevano offerto un passaggio in macchina dopo aver bevuto qualche birra all’interno di un bar.

In seguito, uno dei due lo avrebbe poi fatto scendere dall’auto per poi aggredirlo con calci e pugni. Dopo averlo derubato sarebbe stato lasciato dolorante per terra.

L’uomo presentava una vistosa tumefazione all’altezza dell’orbita dell’occhio sinistro.

Gli agenti, raccolte tutte le informazioni, hanno avviato le indagini e trovato i presunti responsabili, identificati durante la stessa notte e denunciati all’Autorità giudiziaria per i fatti commessi.