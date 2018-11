Successo e applausi per l’anteprima regionale di “Ovunque Proteggimi”

Da domani la pellicola arriverà in altre sale sarde e della penisola

Di: Antonio Caria

Dopo l’anteprima assoluta dei giorni scorsi al Torino Film Festival, “Ovunque Proteggimi”, il nuovo film di Bonifacio Angius, ha conquistato anche la platea del Cityplex di Sassari.

«Sono molto più emozionato oggi a Sassari che ieri a Torino. Presentare un film nella mia città per me è sempre qualcosa di speciale». Queste le parole del regista sassarese salutato, assieme agli attori Francesca Niedda, Alessandro Gazale e il piccolo Antonio Angius, da lunghi minuti di applausi e una standing ovation piena di calore, affetto e ammirazione.

Il film è stato girato tra Sassari, la Basilica di Saccargia, Ploaghe, Porto Torres, Cagliari e il Poetto di Quartu Sant’Elena – con protagonisti sardi e una troupe quasi interamente isolana.

Come ha sottolineato Bonifacio Angius, “Ovunque proteggimi” è «Una storia che parla d’amore, un film sulla famiglia fatto in famiglia, non solo perché gli attori protagonisti sono la mia compagna Francesca Niedda, mio figlio Antonio e Alessandro Gazale, che considero come un mio parente stretto – ha sottolineato il regista - ma anche perché il film rispecchia la mia idea di solidarietà tra esseri umani che sarebbe troppo riduttivo definire, come vuole la società, “sbandati “o “marginali”».

«Quando faccio un film – ha aggiunto – non ho la presunzione di voler mandare dei messaggi, non parto dai temi, ma dai personaggi. Quello di Alessandro Gazale racchiude probabilmente tutti i personaggi maschili cinematografici che ho amato di più. Da Zampanò de “La strada” di Fellini, per la rudezza e la fragilità al tempo stesso al Randle McMurphy di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Forman, per l'impulsività e l'ironia cinica, al primo Rocky Balboa, per quel cuore grande e ingenuo».

«Per costruirlo – ha spiegato l’attrice Francesca Niedda – abbiamo guardato anche alla Cabiria di Fellini, alla sua solitudine e alla sua grinta. Però è anche un personaggio nato tra le mura domestiche, e almeno in parte cucito su di me».

Da martedì “Ovunque proteggimi” è in programmazione al Cityplex di Sassari e da domani 29 novembre arriverà anche in altre sale dell’isola (a partire da Cagliari e Iglesias) e della penisola. Per Angius e il cast inizia ora un tour nazionale. Tra le destinazioni a Roma, Milano e Bologna.