Consegnati i nuovi alloggi Erp in Piazza Aldo Moro

Stamattina la consegna delle chiavi. Nicola Sanna: «Una grande soddisfazione per me vedere oggi questo edificio finito»

Di: Antonio Caria

Questa mattina sono state consegnate alle 24 famiglie assegnatarie le chiavi degli appartamenti di Edilizia residenziale pubblica di piazza Aldo Moro, a Carbonazzi.

Gli alloggi, quattro per i sei piani del palazzo di nuova costruzione di proprietà di Area, sono di differenti dimensioni, a seconda della composizione del nucleo famigliare: 12 hanno una superficie di 72 metri quadrati e 12 misurano invece 52 metri quadrati.

Gli stessi sono dotati di posto auto, localizzato al piano interrato dell'edificio, che al piano terra accoglie anche due locali commerciali per un totale di 300 metri quadrati, secondo le norme del Piano urbanistico di zona. Gli alloggi destinati alle persone con disabilità sono complessivamente quattro, distribuiti nei vari piani.

«Ho seguito il progetto dalla sua nascita, fin da quando, nel 2013, ero assessore alle Politiche abitative» ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna, presente alla consegna insieme l'assessore alle Politiche abitative Ottavio Sanna, il dirigente del settore Pierfelice Stangoni, l'amministratrice unica di Area Maria Giovanna Porcu, la direttrice generale Flavia Adelia Murru e il responsabile del servizio territoriale di Sassari Giampaolo Sanna.

«È perciò una grande soddisfazione per me – ha aggiunto il primo cittadino – vedere oggi questo edificio finito. Le famiglie destinatarie vivranno in alloggi moderni, appartamenti che rispettano le norme di efficienza energetica, al pari di quelli di via Flumenargia, di proprietà del Comune, che presto saranno assegnati».

Una soddisfazione per l'amministrazione che ha visto concludersi, nell'anno in corso, i lavori di realizzazione di due edifici –.ha aggiunto l'assessore Sanna -. Con la consegna delle chiavi degli appartamenti di via Flumenargia saranno soddisfatte le esigenze di altre 25 famiglie».