Sabato 8 dicembre il mercatino di Natale

L’evento è promosso dalla Pro loco

Di: Antonio Caria

Sabato 8 dicembre ritorna a Mara l’appuntamento con il mercatino di Natale, promosso dalla Pro loco guidata da Antonella Salaris. L’evento avrà inizio alle 11.00 in piazza Padre Pio con l’allestimento dell’albero di Natale e del presepe alla presenza dei bambini.

In via Roma, invece, verranno allestiti gli stands mentre una zona sarà dedicata ai giochi gonfiabili, truccabimbi, gokart per i bambini e la caccia al tesoro. Per l’occasione sarà possibile visitare il Centro espositivo della civiltà contadina.

Gli hobbisti che vorranno partecipare potranno scaricare il modulo dal sito istituzionale www.comune.mara.ss.it e spedirlo agli indirizzi di posta elettronica poliziamunicipale@comune.mara.ss.it e poliziamunicipale@cert.comune.mara.ss.it.