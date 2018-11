"Siendas de Idda", quattro giorni alla scoperta delle eccellenze di Pattada

Musica e spettacolo, la fiera dell'artigianato e i sapori della tradizione locale nel cuore del Monteacuto

Di: Pietro Lavena

Siendas de Idda, i tesori di un paese, Pattada, che si racconta attraverso le eccellenze dell'artigianato e della gastronomia locale in una quattro giorni in programma l'8 e 9, 15 e 16 dicembre.

Il progetto, proposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale S’Alvéschida e il Comitato Santa Sabina 1989, rientra nelle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico finanziate dalla Regione Sardegna.

“Il nome della manifestazione – ha spiegato l’assessore al turismo di Pattada, Andrea Carboni - nasce dall'esigenza di fare in modo che il nostro paese possa esibire tutte le sue siendas, ogni sua ricchezza e specificità. Nostro intento è quello di far emergere Pattada nel panorama locale e nazionale, tentando di cavalcare l’onda di quella spinta internazionalistica avviata ormai negli ultimi decenni dai più abili artigiani. Il confronto con le produzioni degli altri centri dell'Isola deve divenire un punto di forza teso ad una modernizzazione, ad una collaborazione necessarie per valorizzare al meglio i prodotti”.

Le quattro giornate saranno caratterizzate da un fitto calendario di eventi a partire da Monteacuto in Fiera (8-9 dicembre), una vetrina per tutti gli artigiani dell'Isola che nella centralissima piazza Italia avranno modo di entrare a far parte di un circuito capace di esaltare il fascino delle produzioni artigianali e artistiche della Sardegna. L'obiettivo è quello di creare una rete fra comunità, una sinergia fra gli interpreti delle arti manuali che con la loro testimonianza e le loro creazioni affermano la capacità dell'uomo di trasformare la materia in funzione delle proprie esigenze. Un itinerario alla scoperta dell'artigianato di qualità, che produce eccellenze e manufatti di valore indiscusso.

L'8 dicembre, in serata, si terrà il Concorso canoro del Monte Acuto “Sa Oghe”. Il nome del festival vuole essere un tributo al grande artista Andrea Parodi, autore dell’omonima canzone. Il concorso per voci nuove, vuole inserire giovani talenti nel campo della musica e dello spettacolo, è aperto a tutti i generi musicali e a tutti i cantanti, solisti o gruppi. In palio 500 euro per l'esibizione migliore.

Domenica 9 dicembre, presso il Museo del Coltello di piazza Italia, si terrà la III edizione di Fiamas de Sardigna. Nel paese del coltello sardo per eccellenza una esposizione delle lame realizzate dai più abili artigiani dell’intera Isola. La manifestazione ospiterà le raffinate creazioni dei membri della Corporazione dei Coltellinai Sardi e dell'Associazione Coltellinai Kenze Meres. Gli espositori rappresenteranno l'arte della coltelleria di Nuoro, Dorgali, Silanus,Castelsardo, Capoterra, Monastir e tanti altri centri.

In serata andrà poi in scena il Monte Acuto & Goceano Folk Festival. Nel contesto di Monte Acuto in fiera un'attenzione particolare verrà riservata al costume tradizionale di ognuno dei paesi del territorio con l'esibizione dei gruppi folk Sant'Ambrogio di Buddusò, San Paolo di Monti, di Nughedu San Nicolò, Su Furione di Nule, Sant'Antioco di Bisarcio di Ozieri e San Salvatore di Pattada. La serata verrà impreziosita dai canti del Tenore "Sos Isteddos" e del Coro "Santa Rughe" di Pattada diretto dal maestro Giuseppe Fenu.

Siendas de Idda proseguirà il 15 dicembre con il convegno e la mostra mercato dal tema "I formaggi a latte crudo del Monte Acuto". Una giornata dedicata alla produzione del formaggio sfruttando il recente successo di diverse aziende pattadesi che hanno acquisito importanza anche a livello europeo in questo settore. Il convegno, che si terrà nella sala consiliare del municipio di Pattada alle 17, verterà sulla produzione di formaggio da latte crudo, piccole realtà di nicchia che trasformano il latte aziendale con produzione di formaggi ovini o vaccini ad alto valore aggiunto. Interverranno tecnici di Laore ed Argea, esperti di marketing e produttori locali. Il dibattito verterà sulle prospettive del settore e sulla necessità di fare rete, accrescendo le possibilità di sviluppo sia aziendale che del territorio stesso. Per la mostra dei formaggi da latte crudo verranno coinvolti i produttori locali, intesi come Unione dei comuni del Logudoro, in una giornata di degustazione delle specialità locali.

Il 16 dicembre, in piazza dei Poeti e piazza Su Sotziu, la Sagra de sas pellitzas (pasta tipica locale) e i Mercatini di Natale organizzati in collaborazione con il Comitato Santa Sabina 1989. Sas pellitzas sono il piatto povero tipico di Pattada, a base di semola di grano duro, acqua e sale, anticamente condita con ozu casu, ricavato dal latte e dalla semola. La pietanza oggi viene servita con dell'ottimo sugo di pomodoro e con il pecorino. Il vino del territorio accompagnerà le degustazioni.

La stessa location ospiterà stand e bancarelle dei Mercatini di Natale. Per l’intera giornata i visitatori potranno curiosare e scoprire prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale.