Giorgia Melis, una donna nella Commissione Innovazione e Politiche del decoro urbano

Affiancherà l’assessore comunale ai Servizi tecnologici Claudia Medda

Di: Alessandro Congia

Giorgia Melis eletta presidente della commissione Innovazione tecnologica e comunicazione e politiche per il decoro urbano del comune di Cagliari. Ha espresso la volontà di mettersi a disposizione per portare avanti tutte le iniziative politiche per il decoro della città, già i dati vedono la raccolta differenziata superare il 50%.

Il progetto smart parking che da progetto pilota è diventato realtà. Cagliari è il primo comune digitale grazie a open fiber: “Stiamo partecipando al bando sulla video sorveglianza – dice - arò molto da lavorare insieme all'assessore Claudia Medda (nella foto, a sinistra), che stimo molto”.

Ingegnere lavora Pula, sposata, appassionata del mare. Alla sua prima esperienza politica con altre 660 preferenze. Si occupa del settore lavori pubblici, cagliaritana di nascita, ha accolto con entusiasmo sia da politico e sia da donna la sfida chela attende.