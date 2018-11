Villaggio di Natale ad Arzachena

Mercatini e spettacoli, eventi anche a Porto Cervo

Di: Ansa

"Da Natali a Li Tre Re" trasforma piazza Risorgimento in un grande villaggio di Natale. La manifestazione allestita dall'amministrazione comunale si insedierà nel cuore di Arzachena dall'8 dicembre al 6 gennaio. Spettacoli di magia per bambini e adulti, mercatini, musica, luminarie, presepi e una pista di pattinaggio: il programma dell'evento promosso dal delegato per Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino, e dall'assessore del Commercio e delle Attività produttive, Mario Russu, coinvolgerà anche Cannigione, Baia Sardinia, Abbiadori, Liscia di Vacca e Porto Cervo.

In vista della seconda edizione "c'è stata un'ottima risposta al nostro bando di associazioni e aziende", commenta Valentina Geromino. "Vogliamo creare un'atmosfera magica - conclude - per animare il nostro territorio, in particolare il centro storico".

Per Mario Russu, "la partecipazione dei commercianti è fondamentale, l'apertura dei negozi nel weekend e le vetrine a tema renderanno l'atmosfera festosa". Per coinvolgerli ci sarà un concorso. "Assegneremo mille euro alla vetrina più bella e 500 euro alla bancarella più bella del mercatino natalizio", dice l'assessore.