Incendio nell’attico in viale Merello, paura tra i condomini

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 15 per un incendio divampato in un attico in viale Merello. La sala operativa del 115, ricevuta la chiamata, ha prontamente inviato sul posto una squadra di pronto intervento dal Distaccamento Porto competente per territorio, una squadra di pronto intervento dalla centrale di viale Marconi con due AS (Autoscala), un ABP (autobotte Botte Pompa) un CA ARA (Carro Auto Respiratori) per il ricambio delle bombole di aria respirabile.

Giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non risaltano coinvolte persone, sono in corso le indagini sia per stabilire le cause che l’agibilità della struttura. Sul posto, per quanto di loro competenza, le Volanti della Questura, i Carabinieri della Radiomobile e la Polizia Municipale oltre alla medicalizzata del 118.