Ryanair: annunciata la nuova rotta da Alghero a Berlino

Sarà operativa da aprile 2019

Di: Antonio Caria

Ottima notizia per chi deve andare in Germania: Ryanair ha annunciato oggi la nuova rotta da Alghero a Berlino Tegel, con una frequenza di due voli a settimana e operativa da aprile 2019, come parte della programmazione della compagnia per l’estate 2019. Il totale sarà di 10 rotte da Alghero.

I visitatori e clienti di Alghero potranno usufruire di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui come la Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva, una da 25 euro per il bagaglio da 20 kg, una da 8 per il bagaglio da 10kg, la Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%, la Ryanair Transfers e un'ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler.

«Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Alghero a Berlino Tegel, operativa da aprile 2019, – ha dichiarato John F. Alborante (Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair)– con una frequenza di due voli a settimana, come parte della nostra programmazione per l’estate 2019. I clienti e i visitatori di Alghero possono ora prenotare le loro vacanze su 10 rotte per l’estate 2019 alle tariffe più basse.

Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti da Alghero a partire da €16,99 per viaggiare fino a marzo 2019. Questa offerta è valida fino alla mezzanotte di mercoledì (28 novembre). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito Ryanair.com per evitare di perderli».