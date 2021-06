Ancora un pedone investito a Cagliari: 71enne in pronto soccorso

L'uomo stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto

Di: Redazione Sardegna Live

Investimento di pedone questo pomeriggioa Cagliari, in via Is Mirrionis.

Una Citroen C3 guidata da un 61enne cagliaritano, nell'effettuare la svolta da via Trincea dei Razzi verso via is Mirrionis, ha urtato contro un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'uomo, un 71enne di Cagliari, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.