Air Italy. Mura (Pd): "Serve intervento risolutivo del MiSE"

Appello a Giorgetti: "Convochi subito vertici compagnia"

Di: Redazione Sardegna Live

Serviranno ancora pochi giorni per capire se Air Italy avrà una prospettiva o si decreterà la fine di uno storico vettore italiano. Lo ricorda la presidente della commissione Lavoro alla Camera, Romina Mura (Pd), che ha invitato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a fare un passo con i vertici aziendali per capire se e come intendano procedere.

Per l'esponente dem, "in mancanza di una soluzione i lavoratori si ritroveranno immediatamente disoccupati", e questo avrà anche "conseguenze sulla continuità territoriale da assicurare alla Sardegna". Da qui la richiesta di un "celere e risolutivo intervento". Al responsabile del Mise, Mura fa notare che "il prossimo 30 giugno cesserà di essere erogata la cassa integrazione ai lavoratori di Air Italy", e che "il dl Sostegni bis, attraverso l'articolo 45, propone la proroga della stessa fino a dicembre 2021, nell'intento di tutelare ancora i lavoratori e al contempo guadagnare il tempo necessario a trovare una soluzione industriale adeguata".

Per la deputata sarda inoltre, "affinché le prospettive siano più forti e pari le garanzie per i lavoratori, anche di ricollocazione, la crisi di tutto il settore aereo dovrebbe essere portata su un unico tavolo".