Movida, controlli a tappeto nei locali dei quartieri Marina e Stampace

Nel mirino della Questura anche le posizioni contributive dei dipendenti

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli notturni ai locali del centro di Cagliari. La sezione della Polizia Amministrativa e gli operatori della squadra Volante, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno controllato alcuni locali nella zona Marina e Stampace, tra i quali il ristorante “Sa Schironada” e il “Frida”. In particolare, si legge nella nota stampa della Questura cagliaritana “Quest’ultimo è stato trovato non in regola per una serie di prescrizioni amministrative tra le quali l’assenza del listino prezzi, dell’etilometro, dei cartelli con il divieto di fumare e l’elenco degli ingredienti delle pietanze. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Asl in merito ad alcune condizioni igienico-sanitarie strutturali e da parte dell’Ispettorato del lavoro sulla posizione lavorativa di alcuni dipendenti”. Al termine di tutte gli accertamenti l’intera vicenda sarà sottoposta al vaglio del Questore della provincia di Cagliari per una eventuale chiusura temporanea del locale ai sensi dell’art.100 del Tulps.