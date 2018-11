Massimo Zedda rompe gli indugi: si candida come Governatore della Sardegna - VIDEO

L’annuncio ufficiale questa mattina a Milis, davanti all’assemblea dei sindaci. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha sciolto la riserva questa mattina, nei locali di Palazzo Boyl, in piazza Martiri, a Milis: si candiderà alla corsa come Governatore della Sardegna per le prossime elezioni regionali che si terranno a febbraio del 2019.

“Ascolterò tutte le persone, andando in mezzo alla gente per portare in Regione le istanze di tutti i 377 comuni della Sardegna – ha detto in assemblea, Massimo Zedda - immagino un'Isola che si sviluppi partendo dal basso, anche con cessione di personale, immobili e risorse a favore delle amministrazioni locali. Immagino che i figli della Sardegna che sono andati a trovare fortuna all'estero possano essere riaccolti perché possano contribuire a far rinascere la nostra terra”.

“Siamo soddisfatti per questa scelta – ha dichiarato il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello – rammarica però come lo stesso primo cittadino ha precisato che nella due giorni del tour sardo il Ministro degli Interni Salvini non abbia sentito la necessità di incontrare gli amministratori locali vittime degli attentati. È la prima volta che capita. Da parte nostra – ha aggiunto Fabrizio Marcello - ogni azione ogni settore dai lavori pubblici, ambiente, al turismo deve essere orientata allo sviluppo della Sardegna per dare lavoro, il grande sforzo messo in atto nel quartiere di S.Elia servirà ad esempio a creare nuove occasioni di lavoro e ridurre le distanze dalla città che hanno caratterizzato il passato”.