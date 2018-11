“Premio per Eccellenza”: il Comune di Tissi premia gli studenti meritevoli

GianMaria Bubroni: «Lo scopo è quello di incentivare l'impegno scolastico e valorizzare il merito del singolo studente»

Di: Antonio Caria

L'Amministrazione Comunale di Tissi ha bandito la prima edizione del "Premio per eccellenza", riservato agli studenti meritevoli residenti per l’anno scolastico 2017/2018.

Per quanto riguarda il diploma nelle scuole pubbliche secondarie di primo grado, comprese quelle paritarie, la votazione dovrà essere di 10/10 o 10/10 e lode; per quelle pubbliche secondarie di secondo grado, comprese quelle paritarie, 100/100 o 100/100 e lode oppure aver conseguito nel periodo compreso dall’1 ottobre 2017 alla data di scadenza del bando la laurea triennale, magistrale o ciclo unico con votazione 110/110 o 110/110 e lode.

«Lo scopo – ha dichiarato il Sindaco GianMaria Bubroni – è quello di incentivare l'impegno scolastico e valorizzare il merito del singolo studente affinché prosegua i propri studi col massimo impegno, non una normale borsa di studio dunque, che ha giustamente obiettivi differenti anche in relazione alle possibilità economiche dei beneficiari, ma un vero e proprio riconoscimento per gli studenti eccellenti che tiene conto esclusivamente del profitto scolastico a conclusione di un ciclo di studi»

I moduli, che dovranno essere presentati all’Ufficio protocollo del Comune entro venerdì 30 novembre, sono disponibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o sul sito istituzionale www.comune.tissi.ss.it.