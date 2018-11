“Giovani, Tradizioni e Territorio”: l’11 dicembre il via al progetto

I 4 volontari selezionati dovranno presentarsi alle 9.00 in Comune

Di: Antonio Caria

Partirà ufficialmente martedì 11 dicembre alle 9.00, il progetto del Servizio Civile Nazionale presentato dal Comune di Padria “Giovani, Tradizioni e Territorio”.

I 4 volontari che sono stati selezionati dovranno presentarsi in Comune, presso l’Ufficio dei Servizi sociali, con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera del codice fiscale (tessera sanitaria) e il Codice IBAN.

Il primo giorno sarà fornita ai l’utenza web e la password per collegaris al sito del Dipartimento all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it / volontari / area riservata – per scaricare (tempo 30 giorni dall’avvio), il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati.

«All’atto dell’assunzione in servizio – fanno sapere dal Comune – oltre ad incontrare i Responsabili dell’Ente e l’Operatore Locale di Progetto (OLP), ai volontari sarà consegnata la documentazione prevista. Si informa che il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede indicati. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia».