La lettura per dire “No” alla violenza sulle donne

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Salvatore Sale

Di: Antonio Caria

Si chiama “Libri contro la violenza” l’iniziativa della Biblioteca comunale “Salvatore Sale” di Padria, gestita dalla cooperativa Loguidea, che si terrà domenica 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Per l’occasione saranno esposti delle opere a tema per sensibilizzare i cittadini padriesi e non solo su questa grave piaga che affligge l’umanità.