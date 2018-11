“Bonorva-Il Nostro Natale”: reso noto il calendario degli eventi

Un intenso programma di manifestazioni promosse dal Comune, dalla Pro loco e dalle Associazioni

Di: Antonio Caria

Sarà l’inaugurazione delle luminarie a cura della Pro loco, ad inaugurare domani 24 novembre alle 18.00, gli eventi di “Bonorva-Il Nostro Natale”. Sempre a cura della Pro loco, alle 19.00, seguirà la castagnata, pop corn e zucchero filato in piazza Santa Maria.

Sabato 8 dicembre alle 18.00, organizzati dalla Cooperativa Babbajola, dalla Pro loco e dai fedales del 1969, sono in programma i giochi per bambini mentre alle 20.00, la Pro loco e l’Avis proporranno la polenta in piazza Santa Maria.

Domenica 16 alle 18.00 avrà inizio la Novena Di Natale. Alle 20.00, l’Oratorio inaugurerà il “Presepe e sa Carrela pus bella”. Lunedì 17, a cura della Consulta, ci saranno le “Marionette Ballerine” seguite alle 18.30 dal zampognaro Gioacchino Raffone e “Rallegra i presepi rionali”.

Venerdì 21 la locale scuola curerà il “Giro Panettoni e Cioccolato” (10.00) e la visita e pranzo al Bichiri (11.00).Alle 19.00, la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina ospiterà il concerto “Gospel Tell Thee Gospel” Alla stessa ora l’Associazione “S’Ischiglia” proporrà la castagnata e la braciolata in piazza. Dalle 20.00 protagonista ancora la Cooperativa Babbajola con la notte bianca dei mercatini di Natale.

Sabato 22 alle 19.00, la scuola civica “Meilogu” terrà il concerto di Natale nella Chiesa di Santa Maria Bambina. Domenica 23 alle 19.00 la Consulta proporrà la Cioccolata calda accompagnata dalle melodie del maestro di Launeddas Lorenzo Delussu. Alle 19.00 sarà la volta dell’Associazione Giolzi con le frittelle natalizie.

Doppio appuntamento con il torneo di Natale (giovedì 27 e venerdì 28) firmato dalla Consulta e dall’A.S.D. Junior. Sabato 29 alle 19.00 nella sala Tisel, spazio alla gara poetica organizzata dalla Pro loco e dai fedales 69. Alle 20.00 la Pro loco proporrà la polenta in piazza.

Sabato 5 gennaio alle 18.00, nella sala consiliare del Comune, si terrà la premiazione del premio Pauliccu Mossa. Le manifestazioni natalizie si chiuderanno domenica 6 gennaio alle 18.00, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina, con il concerto della Polifonica Logudorese.