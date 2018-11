Nastri rossi contro la violenza sulle donne all'ingresso del Palazzo Civico

Messi a disposizione dall'amministrazione comunale potranno essere legati al cancello dai cittadini

Di: Alessandro Congia

Domenica 25 novembre 2018, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalle ore 8 alle ore 13 la cittadinanza è invitata ad allestire l'ingresso del Palazzo Civico di via Roma con nastri rossi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale all'ingresso del palazzo. Nella medesima ricorrenza le bandiere della sede comunale saranno esposte a mezz'asta in segno di lutto.