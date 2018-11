Defibrillatore al capolinea dei bus Ctm: il regalo del Rotary in piazza Matteotti

L'assessore Luisa Anna Marras: "Un altro passo verso una città cardio protetta"

Di: Alessandro Congia

Saranno complessivamente 4 i defibrillatori che il Rotary Club Cagliari donerà a CTM e Comune di Cagliari. Il primo è quello che stamattina, venerdì 23 novembre, è stato collocato nella pensilina videosorvegliata del CTM in piazza Matteotti, nel corso della cerimonia di consegna da parte della presidente del Rotary Paola Giuntelli.

“I defibrillatori semiautomatici permetteranno un primo intervento, in caso di morte cardiaca improvvisa – ha sottolineato la vice sindaco Luisa Anna Marras - il cosiddetto soccorso laico, che si può rivelare fondamentale per la salvezza dei soggetti colpiti. Abbiamo scelto congiuntamente al Rotary di Cagliari e al CTM di posizionare i DAE in luoghi di passaggio dove transitano tantissime persone, e, tra le altre cose lontani dagli Ospedali”.

“Per questo motivo – prosegue Luisa Anna Marras - è stata scelta Piazza Matteotti, all’interno della pensilina fianco capolinea della linea M e i parcheggi in struttura di Piazza Nuova e Manzoni, gestiti da PARKAR, oltre che nel CTM Point di Viale Trieste a Cagliari. Ringrazio a nome della città di Cagliari il Rotary Club di Cagliari e mi permetto di ricordare che questi defibrillatori non vogliono sostituire e non sostituiranno mai la funzione del 118, che deve essere chiamato immediatamente ad intervenire, così come è ben specificato anche nei cartelli di informazione presenti nella pensilina”.

Il Presidente di CTM Roberto Porrà ha ringraziato i rappresentanti del Rotary Club Cagliari, in particolare la presidentessa Paola Giuntelli, il vice presidente Domenico Porcu e il tesoriere Salvatore Ferro, tutti presenti all’inaugurazione. Un ringraziamento particolare anche a Giovanni Fois, responsabile del servizio 118.

“La collocazione del nuovo defibrillatore DAE semiautomatico, rientra nell'ambito del Progetto Cagliari Città Metropolitana cardio protetta - ha spiegato il presidente Porrà - e Piazza Matteotti è anche un luogo di lavoro per i conducenti CTM, in quanto capolinea di molte linee aziendali ed un luogo di passaggio per migliaia di persone al giorno. Pertanto un defibrillatore in questo luogo può veramente salvare una vita”.

Ad oggi sono stati donati dal Rotary Club di Cagliari 30 DAE, defibrillatori semiautomatici, che sono stati già posizionati presso il Porto di Cagliari, nelle vetture dei tassisti “Taxi del Cuore”, nella Chiesa Santa Lucia di Cagliari, nella Palestra dell’istituto De Sanctis Deledda, nella spiaggia di Torre delle Stelle, nella Chiesa di Sant’Elia di Cagliari, presso la Comunità Don Cannavera, in un campo sportivo di Pula e a Carloforte.