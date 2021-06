Positiva all'alcol test dopo aver investito mamma e figlia: 19enne nei guai

Alla guida di un'auto ha travolto nella notte una 37enne che attraversava le strisce tenendo per mano la bimba di quattro anni

Di: Redazione Sardegna Live

Era mezzanotte e mezzo di oggi quando, a Quartu Sant’Elena, una 37enne casalinga del posto è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Fiume tenendo per mano la figlia di quattro anni. Alla guida del mezzo, una Volkswagen Polo di un 57enne di Quartu, la figlia 19enne.

A seguito dell'incidente entrambi i pedoni sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita. I documenti di guida e circolazione dell’investitrice sono risultati essere regolari. La giovane conducente, sottoposta ad accertamento con etilometro dai carabinieri intervenuti, sarebbe risultata essere positiva con un tasso di 0,80 g/l. La patente di guida le è stata ritirata e l’autovettura è stata sequestrata e affidata al proprietario.

La ragazza è stata denunciata per ora solo per guida in stato di ebbrezza alla Procura di Cagliari, nonché alla Prefettura per gli aspetti inerenti alla patente. I rilievi stradali a seguito del sinistro e tutti gli accertamenti sono stati svolti dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena.

I carabinieri ricordano che l’art.590 bis del codice penale recentemente modificato in materia d’infortunistica stradale prevede che: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime".