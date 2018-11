Il lungo viaggio di Joyce Lussu in film-documentario

“La mia casa e i miei coinquilini” ha il patrocinio, tra gli altri, dell’Isre

Di: Antonio Caria

Partiranno oggi 22 novembre alle ore 19,00, al Cinema Odissea di Viale Trieste, a Cagliari, le proiezioni di “La mia casa e i miei coinquilini”, di Marcella Piccinini, un film-documentario che racconta il lungo viaggio di una Joyce Lussu intima e delicata. Un lavoro cinematografico che racconta l’Italia, la Francia, la vita con Emilio Lussu, i sogni e le illusioni di una donna forte.

Il lavoro cinematografico, patrocinato anche dall’Isre, è arricchito da un’intervista esclusiva, datata 1994, realizzata dasMarco Bellocchio, del 1994, dove si parla degli oggetti: la borsetta di paglia appartenuta a Joyce, appesa alla porta di una camera, il cucù della sala, la sedia a dondolo di vimini, i pettinini colorati appoggiati vicino allo specchio, le canne che danzano con il vento.

Poi La casa di Joyce a Fermo, nelle Marche i passaggi che riguardano il periodo da esule a Parigi, vissuto con Emilio Lussu, e i racconti delle lotte delle donne sarde. Significativa poi la ricerca sulla poesia “utile”: quella che arriva direttamente, senza troppe parole, a conoscere la realtà e il sentimento.

Le proiezioni proseguiranno domani 23 alle 21.00 a Iglesias, nel Centro culturale di via Catania, domenica 25 alle 17.00 al Festival Pazza Idea al Ghetto di Via Santa Croce di Cagliari, lunedì 26 alle 18.00 a Oristano, al Cinema Ariston, e martedì 27 alle 19.00 a Nuoro, all’Auditorium Giovanni Lilliu dell’Isre, con l’intervento del presidente Giuseppe Matteo Pirisi. Mercoledì 28 alle 18.00 la pellicola sarà proiettata al Cityplex Moderno di Sassari. In tutti gli incontro sarà presente l’autrice.