Sassari-Alghero: lunedì 26 novembre Consiglio comunale “Aperto”

Iniziato in commissione il cammino per il referendum

Di: Antonio Caria

È stato convocato per lunedì 26 novembre alle 18.00, nell'aula di via Columbano, il Consiglio comunale straordinario e urgente del Comune di Alghero convocato dal presidente, Matteo Tedde, per discutere della SS291 Alghero-Sassari.

Sarà una seduta "aperta", alla quale parteciperanno i Sindaci della Rete Metropolitana. Inoltre sono stati invitati tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, Parlamentari e Consiglieri Regionali del Nord Sardegna, i Presidenti di Giunta e Consiglio Regionale, gli Assessori regionali ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali, tutti i Sindaci del territorio e i Sindacati confederali.

Una convocazione che segue la richiesta deliberata all’unanimità dai consiglieri algheresi nel corso dell'ultima riunione, in cui è stata ribadita con forza e a tutti i livelli la volontà di veder ultimato il Lotto 1 della Strada Statale Alghero-Sassari a 4 corsie con spartitraffico centrale, in armonia progettuale con i lotti già realizzati come prevede il progetto Anas all'esame della competente Commissione VIA.

Un completamento che viene considerato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio. Intanto stamattina la Commissione comunale competente presieduta da Elisabetta Boglioli ha preso in esame il testo del regolamento che disciplina le modalità e le fasi procedimentali per l’indizione e lo svolgimento del Referendum consultivo popolare.

I Commissari hanno anche esaminato il quesito referendario proposto dal Sindaco e dalla Giunta, circa la volontà della cittadinanza di vedere completato a 4 corsie il tracciato della Strada Statale 291 Sassari-Alghero. Gli approfondimenti sono stati rimandati alla riunione in programma il 29 novembre.