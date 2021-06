Cagliari. Pioggia improvvisa: fuggi fuggi di giovani. Maxi assembramento al bastione di Saint-Remy

Ressa e cori da stadio nella notte, video virale sul web

Di: Redazione Sardegna Live

In un attimo, si è scatenato un fuggi fuggi generale: decine di giovani, la maggior parte senza mascherina, si sono accalcate nello spazio antistante la passeggiata coperta del Bastione di Saint-Remy per ripararsi dalla pioggia. Oltre un centinaio le persone concentrate in pochi metri quadri. "Bevo, bevo: mi ubriaco e son felice anche se poi il Covid ho", cantano i ragazzi. Una scena ripresa da tanti telefonini.

Proprio nei giorni scorsi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva incontrato in Prefettura i vertici delle forze dell'ordine locali per chiedere maggiori controlli, soprattutto nei weekend, proprio per evitare possibili assembramenti e rischi di contagio da Covid ora che il coprifuoco è stato abolito. Sabato notte la pioggia ha fatto precipitare la situazione.