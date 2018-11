Anna Maria, la bella 28enne di Oliena è tra le protagoniste di 'Donnavventura'

Programma tv che coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio in terre estreme

Di: Redazione Sardegna Live

Anna Maria Puligheddu è tra le protagoniste di Donnavventura, il programma tvche coniuga la passione per l'avventura a quella per il viaggio in terre estreme, fuori dai luoghi comuni della quotidianità.

La bella 28enne di Oliena è laureata in Giurisprudenza a Milano, ha superato l'esame di abilitazione per la professione di avvocato, ma sogna di diventare un magistrato.

Ha una grande passione per i viaggi e le scoperte, così la giovane sarda viene descritta sul sito di Donnavventura: “È una persona curiosa che ama porsi sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Ha un forte senso di squadra e un altrettanto spiccato senso del dovere. Adora il

mare, i libri e le risate in compagnia, davanti a un buon calice di Nepente”.

Ieri, Anna Maria, partita come prima riserva, è sbarcata a Bogotà,in Colombia, dove è iniziatauna nuova Avventura.

Foto tratte dalla pagina ufficiale di donnavventura