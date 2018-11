Ctm e Città metropolitana: “Insieme per sicurezza e mobilità intelligente”

Un progetto che sarà attuato grazie alle risorse finanziarie del “Patto per Cagliari”

Di: Alessandro Congia

La Città Metropolitana di Cagliari, la società Ctm Spa e i soci hanno firmato un accordo di programma con un finanziamento di 9.011.730,30, che prevede l’estensione dei sistemi di mobilità intelligente, già realizzati e operanti a Cagliari e nei comuni contermini (Quartu Sant’Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu) nei restanti comuni ricompresi nella Città Metropolitana di Cagliari (Capoterra, Maracalagonis, Sinnai, Sestu, Settimo S.Pietro, Pula, Uta, Quartucciu, Villa S.Pietro, Sarroch).

Nello specifico, saranno oggetto di estensione i sistemi di ausilio alla mobilità (regolatori semaforici intelligenti, sensori conta vetture, pannelli informativi) i sistemi di comunicazione (rete radio TETRA a disposizione delle polizie locali dei comuni associati – rete di trasmissione dati in fibra ottica) e i sistemi di sicurezza urbana (impianti di videosorveglianza a disposizione delle forze dell’ordine).

L’estensione dei sistemi ITS nei territori dei comuni ad essa riconducibili sarà finanziata in toto dalla Città Metropolitana di Cagliari, attraverso risorse attinte dal cosiddetto “Patto per Cagliari”, per complessivi 9.011.730,30 euro che saranno veicolati alla Società in house ITS Città Metropolitana Scarl.

L’obiettivo è quello di creare una piattaforma unica di gestione per la mobilità in area Metropolitana, che consentirà un coordinamento unitario della mobilità, della sicurezza urbana e della gestione dell’informazione all’utenza, con evidenti vantaggi a livello di qualità dei servizi offerti al cittadino”.

“Da non trascurare, inoltre, importanti effetti positivi che genererà l’operazione in termini di maggiori sinergie tra forze di Polizia locali (ad esempio l’adozione di politiche di pianificazione del traffico comuni), l’ampliamento del raggio di controllo di sicurezza delle forze di Polizia e l’incremento delle capacità di attrazione di risorse pubbliche in ambito Metropolitano.