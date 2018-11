“Cagliari ti coccola”, un pacco dono dal Comune per dare il benvenuto ai neonati

È partito oggi, 21 novembre 2018, il progetto “Cagliari ti coccola”. L’assessore Danilo Fadda: “La nascita di un figlio è un momento straordinario per una famiglia, ma anche per la città”

Di: Alessandro Congia

Una lettera di benvenuto indirizzata ai piccoli cagliaritani e consegnata ai genitori una volta registrata la nascita all'Ufficio di Stato Civile, con la quale potranno ritirare uno speciale pacco dono in una qualsiasi delle 48 farmacie della città: una scatola con i disegni a colori pastello con dentro tanti prodotti per il bebè del valore di 42 euro.

Nata da un'idea del consigliere Fabrizio Rodin, fatta propria dal Consiglio comunale e realizzata dall’Assessorato ai Servizi demografici, con la collaborazione della Federfarma e dell’azienda Chicco-Artsana che ne sostengono interamente i costi, esordisce oggi, mercoledì 21 novembre2018, “Cagliari ti coccola”.

“Una bella iniziativa che ci consente – ha scandito stamane al Municipio l’assessore Danilo Fadda a nome di tutta l’Amministrazione comunale – di dare il benvenuto alle nuove nate e ai nuovi nati, donando una serie di prodotti utili, sicuri e scelti con cura da medici specialisti per il benessere dei bambini”. Il pacco dono è destinato a tutti i nuclei familiari residenti nel Capoluogo, senza limiti di reddito. Al suo interno, mamme e papà troveranno un olio bagno, un detergente intimo, un detergente corpo, salviette, un succhiotto, coppette assorbilatte e una crema corpo.

“La nascita di un figlio è un momento straordinario per una famiglia, ma anche per la città. Questo pacco dono ci è sembrato un bel modo per festeggiare insieme”, ha concluso il rappresentante della Giunta Zedda.

Dello stesso segno anche l’intervento del consigliere Roberto Tramaloni che in veste di presidente della Commissione Affari generali, ha rimarcato la valenza simbolica di dell’iniziativa, “più che un dono, un atto di fiducia verso il futuro”. Secondo le statistiche, tra fine 2018 e inizio 2019 Cagliari potrà contare su circa 850 neo-cittadini.

Alla conferenza stampa di presentazione anche Francesco Danero, presidente di Federfarma Cagliari, Giuseppe Martone, responsabile commerciale di Chicco-Artsana, Serenella Piras, dirigente del Servizio Affari generali, braccio operativo di “Cagliari ti coccola”.