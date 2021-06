Sanluri. Provoca un incidente e scappa, poi però si sente male e va all’ospedale: preso

L’uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravi

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte a Sanluri i carabinieri della Stazione di Barumini sono intervenuti a richiesta del 112 sulla SP 48 all’altezza del km 2+200, per un incidente tra una Citroen C4, condotta da una 45enne impiegata di Sanluri che viaggiava coi due figli di 17 e 14 anni, e una Fiat Grande Punto. Il conducente di quest’ultimo mezzo, invece che soccorrere la controparte, come riferito dai militari, si è dato alla fuga. La donna rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale.

Secondo i primi accertamenti, l’incidente si sarebbe verificato a causa dell’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte della Fiat Grande Punto. Sul posto, i carabinieri hanno trovato un portafoglio con all’interno i documenti d’identità dell’intestatario della Fiat Grande Punto e una modica quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, sottoposta a sequestro.

Intanto, stamattina il fuggitivo, essendosi sentito male, si è recato anch’egli al pronto soccorso di san Gavino, ammettendo di essere stato protagonista di un incidente stradale. I sanitari hanno informato i carabinieri di Barumini e i militari hanno richiesto accertamenti in merito a una possibile positività agli stupefacenti dell’uomo. Per i carabinieri potrebbe essere stato questo il motivo della fuga. L’uomo, per ora, dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravi.