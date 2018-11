Fortza Paris: «Il candidato Governatore sarà scelto dai Sardi»

Gianfranco Scalas: «I sardi chiedono di essere messi nelle condizioni di dare il meglio, di crescere e prosperare»

Di: Antonio Caria

Anche Fortza Paris vuole dire la sua in questa campagna elettorale in vista delle elezioni regionali, in programma a febbraio 2019. Dopo che nei giorni scorsi il partito aveva annunciato di aver quasi chiuso le liste, ora si dovrà decidere per il candidato governatore per il Centrodestra che, a parere del Presidente nazionale Gianfranco Scalas, dovrà essere scelto dai sardi.

«Bene ha fatto stamane il Ministro Matteo Salvini – scrive Scalas in una nota – a ribadire un concetto così palese, chiarissimo fin da subito al tavolo di coalizione. I partiti che la compongono, hanno da mesi avviato un confronto coi sardi per definire il programma, le priorità e la futura squadra di governo. Fortza Paris sta partecipando a questo percorso con un contributo di idee, energie e personalità per rendersi partecipe di un cambiamento che devo portare la nostra Isola fuori da una crisi gravissima. Ribadiamo che dare ai Sardi le stesse possibilità date agli altri cittadini italiani, in campo energetico, infrastrutturale, strategico».

«Il nostro Popolo – aggiunge – non chiede assistenza o aiuti, chiede solo di poter esser messo nelle condizioni di dare il meglio, di crescere e prosperare. Bene lavorare su Zona Franca, sistema sanitario, continuità territoriale, potenziamento delle infrastrutture però ancor prima di metanizzare l’Isola andrebbero ridotte, e portate ai costi del continente le tariffe energetiche, a sostegno delle famiglie e delle tante imprese in sofferenza».