La Chiesa non le permette di battezzare la nipote perché gay

La donna: “Una tristezza riscoprire i pregiudizi della Chiesa Cattolica”

Di: Redazione Sardegna Live

Tre giorni fa Jessica Vargiolu si è recata in parrocchia per richiedere il nulla osta che le sarebbe servito per poter battezzare la nipotina, il sacerdote le ha dato appuntamento per il pomeriggio per ritirare i documenti, ma una volta arrivata lì si è vista negare il nulla osta dal prete che si era reso conto di aver sentito e letto sui giornali di Jessica già cinque anni fa, quando insieme alla sua compagna decisero di sposarsi e la Chiesa cattolica già allora rifiutò di celebrarlo.

Così Jessica indignata ha deciso di far sapere a tutti dell’ennesima ingiustizia da parte della Chiesa nei confronti degli omosessuali.

Come lei stessa ha raccontato sui social, anche cinque anni fa pronte per fare il grande passo lei e la sua compagna si sono viste rifiutare il matrimonio dalla Chiesa cattolica, e allora Jessica e Michela credenti e con tutti i sacramenti richiesti in regola, si sposarono con il rito cattolico ecumenico, in quanto la Chiesa ecumenica con preti, vescovi e arcivescovi a sé, celebra anche matrimoni fra omosessuali.

Jessica dopo il rifiuto del parroco della Chiesa di Gesù Divino Operaio si è rivolta al vescovo della sua Diocesi, ma non ha portato ad alcun risultato.

“Vergogna, l’amore è uno, il Signore è uno. Questa la chiamo discriminazione, la chiamo umiliazione. Non ho parole per definire tutto questo” scrive Jessica. “Andrò avanti con questa cosa e prenderò provvedimenti, non finirà così. Chiedo a tutti di condividere e far vedere e capire in che mondo stiamo vivendo”.

Un fatto disarmante e discriminatorio per Jessica che dalla tristezza è passata alla rabbia e alla voglia di cercare una soluzione per un fatto che le sta così a cuore, e che non segue le parole del Papa, che a proposito degli omosessuali ha detto: “Un gay va sempre accolto”.