Alla scoperta dei tesori di Ollolai, "Impara s'Arte" per Autunno in Barbagia

Il 24 e 25 novembre migliaia di turisti affolleranno l'affascinante paese di Ospitone

Di: Redazione Sardegna Live

L'entusiasmante itinerario di Autunno in Barbagia fa tappa nel paese di Ollolai.

Sabato 24 e domenica 25 novembre, i vicoli e le piazze del borgo divenuto noto in tutto il mondo per l'iniziativa delle case a 1 euro si animeranno di turisti, esposizioni e mostre per raccontare la propria storia, le proprie tradizioni.

Il 24 novembre, alle ore 9, prenderanno il via le visite guidate attraverso il centro storico, le chiese e le fontane. Alle 10 verranno accesi i fuochi al centro delle piazze Marconi e Sant'Antonio, mentre dalle ore 10 alle ore 11 si terrà il laboratorio "Macarrones", con la lavorazione della pasta fresca e la realizzazione de “sos macarrones de poddighe”, tipico piatto della festa di Ognissanti.

Sempre alle 10 partirà il Circuito Regionale “In Nome del Pane” a cura della Pro Loco di Ollolai, con la dimostrazione della lavorazione di "Panadas” e “Pane Modde”.

Alle 11 avrà inizio il tour alla scoperta delle case a un euro e dei luoghi del reality olandese “Het Italiaanse Dorp”, mentre in piazza Marconi verranno illustrate le varie fasi della lavorazione del “Fiore Sardo”.

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 avrà luogo il laboratorio “S'Iscraria” che prevede la lavorazione dell’asfodelo per la creazione di cestini e corbule in asfodelo secondo l’antica tradizione artigiana. Alle 15:30, mentre in piazza Marconi si terrà lo spettacolo itinerante “Manovella Circus”, in via Satta appuntamento con “S’Isposa”, vestizione del costume da sposa tradizionale. Descrizione del costume, dei gioielli, degli amuleti e del loro significato.

Alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Ollolai, interessante appuntamento culturale con la presentazione del libro di Vindice Lecis “Ollolai e le case a un euro”, Edizioni Condaghes. Interverranno insieme all'autore Efisio Arbau, sindaco di Ollolai, e Maria Laura Ghisu, assessore alla cultura.

Il 25 novembre, dopo la riapertura degli stand, dei laboratori e delle esposizioni, alle ore 11:30 appuntamento con “Sos Contos de Mannedda”, spettacolo comico-poetico a cura di Teatro Ilos.

In piazza Marconi, alle ore 12:30, si terrà la dimostrazione “S'Istrumpa”, a cura de Sos gherradores che mostreranno tutte le tecniche dell'antica lotta sarda de

Alle 15 si terrà l'evento “A Ballu tundu”, musica e balli in piazza con il gruppo Ballade Ballade Bois che coinvolgerà la folla con le sonorità della tradizione.

Ecco il programma completo: