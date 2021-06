Solanas. Si sente male dopo il bagno in mare: muore 57enne

Dopo un veloce tuffo in mare è tornato in spiaggia e si è sentito male

Di: Redazione Sardegna Live

Si trovava in spiaggia insieme ad alcuni amici e ha fatto il bagno. Dopo un veloce tuffo in mare è tornato in spiaggia e si è sentito male.

E' accaduto nella spiaggia di Solanas, territorio di Sinnai.

L'uomo, lussemburghese di 57 anni, di origini sarde, è morto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagina di Quartu Sant'Elena e i medici del 118. Purtroppo per il 57enne, che da quanto si apprende era cardiopatico, non c'è stato nulla da fare.