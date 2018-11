“Incanti”: successo in Kosovo per lo spettacolo di Estemporada

Applausi al Teatro Dodona di Pristina per Noemi Ravot, Marta Bullitta ed Elena Masia

Di: Antonio Caria

Non finisce di stupire la compagnia sassarese “Estemporada”. “Incanti”, lo spettacolo di Livia Lepri ha riscosso un grande successo nel corso dell'Albanian Dance Meeting Festival

Ad incantare il pubblico presente al Teatro Dodona di Pristina sono state le danzatrici Noemi Ravot, Marta Bullitta ed Elena Masia, seguite con attenzione dalla tour manager Gabriela Loi.

«Incanti nasce dall'idea di scoprire se stessi attraverso una rivalutazione di quegli attimi apparentemente destinati a perdersi nell'oblio a causa della freneticità della vita, ma che lasciano il segno – ha spiegato la Lepri -. Lasciano il segno perché ci consentono di trasformare la superficialità delle cose in profondità di pensiero».

La composizione coreutica nasce da un'idea della stessa Livia Lepri, che ha realizzato la coreografia e la regia, e di Marco Enrico, che ha lavorato alla drammaturgia. Il disegno luci è stato ideato da Antonio Sisto mentre i costumi da Matteo Cardia.

«Qui in Kosovo abbiamo scoperto una forte volontà d’apertura verso l’Europa – hanno affermato con soddisfazione le artiste sarde – ed è tanta la fame di cultura per la danza contemporanea, in un contesto in cui la danza classica è molto seguita».