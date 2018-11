Maxi multa al circolo dove si spacciava la droga: videopoker irregolari

Gli agenti dell’Amministrativa della Questura cagliaritana hanno notificato il provvedimento al gestore del locale

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, a seguito della recente operazione antidroga conclusa con alcuni arresti da parte della locale Squadra Mobile, ha sottoposto ad accurati controlli amministrativi, effettuati da parte del personale della Squadra Amministrativa, il circolo privato “The Joker” in Via Monte Sabotino, al civico 6.

All’interno del circolo sono stati rinvenuti cinque apparecchi elettronici irregolari da divertimento, riconducibili a quelli da intrattenimento e svago ma non conformi all’art.110 del TULPS e peraltro non dotati del nulla osta all’esercizio di pertinenza dei Monopoli di Stato. Per tali irregolarità sono stati elevati verbali di contestazione di illecito amministrativo a carico del proprietario degli apparecchi e del legale rappresentante del circolo per oltre 23 mila euro. Tutti gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, compresa la somma di 917 euro rinvenuta nel loro interno, e poi saranno oggetto di confisca.

In conseguenza, sia degli arresti a seguito di spaccio di droga che degli accertamenti amministrativi, il Questore della Provincia di Cagliari ha disposto la chiusura del circolo ordinando la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.