Sbarca con pillole per il sesso illegali

Sequestrate 4.800 pastiglie blu e rosse, denunciato un ghanese

Di: Ansa

Stava cercando di far arrivare in Italia, senza prescrizioni mediche e senza autorizzazioni, farmaci per disfunzioni sessuali. Pillole per migliorare le prestazioni sessuali realizzate in Ghana e bombolette spray, ma i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Cagliari, in collaborazione con i militari delle Fiamme gialle, lo hanno bloccato appena arrivato in aeroporto a Elmas, sequestrando tutti i farmaci. Un cittadino del Ghana di 39 anni è stato denunciato per importazione illegale di farmaci, sequestrate 4.781 pastiglie blu e rosse e 10 confezioni di spray, un anestetico usato sempre per le disfunzioni sessuali.

Gli uomini dell'Agenzia delle Dogane e i militari hanno fermato il ghanese appena sbarcato da un volo proveniente da Roma. Perquisendo il suo bagaglio hanno scoperto le confezioni di medicinali illegali e le hanno sequestrate.