Nella casa ‘bunker’ una serra per la coltivazione della droga: nei guai tre giovani

Il blitz ad opera dei militari della Radiomobile Carabinieri, tre persone in manette

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Radiomobile Cagliari, durante un consueto giro di controllo, hanno arrestato tre persone per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Marco Zoccheddu, classe 1974, Alberto Fabian Zoccheddu, classe 1999, pregiudicati e già in regime degli arresti domiciliari e Mario Fabio Zoccheddu, classe 19998, anch’egli con qualche precedente specifico. Intorno alle 3.15, in piazza Medaglia Miracolosa, l’equipaggio del112 hanotato un viavai di giovani davanti all’abitazione dove dimorano i tre fermati: imilitari hanno così effettuato un blitz al civico 6, rinvenendo:

- N.5 DOSI, PARI A GR.1,02 (UNO/02) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA;

- GR.29 (VENTINOVE/00) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO MARIJUANA;

- GR. 0,4 (ZERO/40) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH;

- EURO 320,00 (TRECENTOVENTI/00), RITENUTI PROVENTO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ ILLECITA.

Nel corso della perquisizione, è stata anche scoperta una parete in cartongesso che celava una piccola serra artigianale per la coltivazione di cannabis, costituita da:

- N.3 PORTALAMPADE CON ANNESSA LAMPADA;

- N.2 TRASFORMATORI;

- N.2 ASPIRATORI DI DIVERSA MISURA E COLORE;

- N.1 VENTILATORE;

- N.1 FILTRO PER LA PURIFICAZIONE DELL’ARIA;

- N.2 TERMOMETRI IGROMETRI;

- N.4 BOTTIGLIE DI FERTILIZZANTE PER PIANTE;

- N.1 BOTTIGLIA DA LT.1 CON SOLUZIONE DETERGENTE PER COLTIVAZIONE IDROPONICA;

- N.1 CARAFFA GRADUATA.