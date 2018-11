Minaccia di morte l’ex moglie, pensionato in manette

I militari dell’Arma hanno accompagnato il pregiudicato nel carcere di Uta

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Pirri, coordinati dalla compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di atti persecutori, un pensionato cagliaritano classe 1961 già pregiudicato. Infatti i militari, già a conoscenza della difficile situazione coniugale della donna, intervenivano in via Giulio II dove l’ex coniuge dell’arrestato, una donna cagliaritana classe 1962, era stata poco prima avvicinata dal pregiudicato venendo continuamente minacciata di morte a seguito della recente interruzione del loro rapporto coniugale.

Le minacce nei confronti della donna continuavano anche alla presenza dei militari che pertanto lo immobilizzano immediatamente ammanettandolo e sottoponendolo agli arresti per poi tradurlo presso la casa circondariale di Uta. L’uomo già nel 2010 era stato colpito da un provvedimento prefettizio che gli vietava di detenere armi.