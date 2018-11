Salvini in Sardegna: la tabella di marcia da Olbia a Cagliari

Il ministro dell'Interno annuncerà il candidato presidente della coalizione di centrodestra

Di: Redazione Sardegna Live

Olbia, Nuoro, Tortolì e Cagliari saranno le tappe della visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini in Sardegna, prevista per giovedì 22 e venerdì 23 novembre.

La serie di incontri culminerà in una conferenza stampa nel corso della quale verrà annunciato il candidato governatore della coalizione di centrodestra per le regionali del 2019. Il nome più forte è quello del senatore sardista Christian Solinas, che col suo Psd'Az ha sposato il progetto della Lega.

Salvini sbarcherà attorno alle 15 del 22 novembre all’aeroporto di Olbia. Come annunciato dal vicecoordinatore della Lega per il nord Sardegna, Dario Giagoni, alle 16 si terrà un incontro pubblico con elettori e simpatizzanti. Non è ancora chiaro il luogo che ospiterà l'evento, ma è probabile che si opterà per la sala congressi del porto.

Attorno alle 18.30, Salvini arriverà a Nuoro per un secondo comizio. Poi, alle 21.30, a Tortolì, dove inaugurerà la sede della Lega in Ogliastra e a seguire è prevista una cena aperta al pubblico. In nottata il trasferimento a Cagliari.

Il 23 novembre il leader del Carroccio parteciperà alla prima giornata del congresso del Partito sardo d’Azione e, intorno a mezzogiorno, a una conferenza stampa nel corso della quale, è facile immaginarlo, verrà annunciato il leader della coalizione di centrodestra per le imminenti regionali.

Lo staff della Lega ha fatto sapere che Salvini ritornerà in Sardegna nei giorni caldi della campagna elettorale per le Regionali, dunque a gennaio o febbraio ci saranno altre tappe.