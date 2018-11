Naufragio nel mare dell'Isola: due cadaveri recuperati

Sono otto i migranti dispersi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono due i cadaveri recuperati dalla Guardia costiera di Cagliari a seguito del naufragio del barchino di migranti avvenuto ieri al largo dell'Isola del Toro, vicino a Sant'Antioco.

Il secondo corpo è stato trovato a circa quattro miglia ovest dell'isoletta, non distante dal punto in cui il barchino è stato soccorso ieri mattina dalla motovedetta della Capitaneria con tre superstiti.

L'imbarcazione trasportava un gruppo di algerini intenzionati a raggiungere la Sardegna. Dopo aver prestato soccorso ai tre migranti, le autorità hanno recuperato dall'acqua due cadaveri, ma si sospetta che il bilancio sia ben più tragico. Altre otto persone sarebbero affogate secondo quanto dichiarato dagli stessi superstiti alla Capitaneria di porto di Sant'Antioco.

Sono in corso le ricerche in mare da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza, mentre a terra stanno lavorando carabinieri e polizia. La barca era in avaria e secondo quanto dichiarato dai tre alla Capitaneria di porto alcuni dei migranti si sono tuffati in mare, mentre i tre sono rimasti sul barchino.