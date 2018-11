Presentato il progetto “ArtGiò”

Coinvolti quattro paesi. La Direzione artistica affidata all’artista Pina Monne

Di: Antonio Caria

Cosa manca nel nostro paese? Come valorizzare artisticamente i nostri ragazzi? Con queste finalità nasce il progetto della cooperativa Artemisia “ArtGiò”, finanziato attraverso un bando pubblico di due anni fa per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile nell’ambito degli interventi “Culturas” e “Culturas2”.

L’iniziativa, che ha il partenariato dei Comuni di Torralba, Bonnanaro, Mores e Borutta, è stata presentata giovedì scorso nei locali del centro sociale “Daniele Fiori”. L’appuntamento, al quale hanno partecipato anche i Sindaci di Bonnanaro (Antonio Marras), Borutta (Silvano Arru), Torralba (Vincenzo Dore) e di due consiglieri di maggioranza per il Comune di Mores, è stato aperto dai saluti della presidente dell’Artemisia Giovanna Rassu che ha illustrato le finalità del progetto. I manufatti realizzati abbelliranno i paesi che hanno aderito.

Si tratta di due laboratori gratuiti, uno per i murales e l’altro per la ceramica (quest’ultimo inizierà la prossima settimana a Torralba Nda), con l’obiettivo di abbellire, grazie all’arte, i quattro paesi. La Rassu ha comunicato che sono state già raccolte già alcune adesioni. La fascia d’età interessata sarà quella dai 14 ai 30 anni. Rassu ha inoltre annunciato che secondo la disponibilità dei posti, sarà permessa la partecipazione anche a una fascia d’età superiore.

La Direzione artistica è stata affidata all’artista Pina Monne, autrice di vari murales non solo nel Meilogu ma anche in altre zone della Sardegna, che ha sottolineato come queste iniziative siano importanti anche per far capire le reali aspirazioni dei ragazzi. Ribadito il fatto che questi laboratori abbiano la finalità di far capire cosa significa creare un’opera.