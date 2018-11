Peste suina: abbattuti 181 maiali in Ogliastra

Secondo l’Unità di Progetto gli animali erano al pascolo brado illegale, di ignota proprietà, non registrati e mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri 16 novembre, L’unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna è intervenuta in Ogliastra per l’abbattimento di 181 maiali che, secondo il personale Udp, erano al pascolo brado illegale, di ignota proprietà, non registrati all’anagrafe suina e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari.

Nello specifico, 112 capi in agro di Talana, in località Fundales, e 69 nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Sa Pedrarba. Sotto il coordinamento dell’Unità di Progetto e in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro sono intervenute le squadre di veterinari e ausiliari dell’ATS, i veterinari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS), gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale e il personale dell’Agenzia Forestas.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di eradicazione portato avanti in questi ultimi anni dalla Giunta Pigliaru per liberare definitivamente la Sardegna dal pericoloso virus della PSA che, dal 1978, grava pesantemente su tutto il comparto suinicolo regionale impedendone lo sviluppo.