Inaugurazione Piccolo Teatro dell’AiCS

Oggi il concerto del cantautore reggae Junior V in tournée per la prima volta in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Sassari avrà un nuovo teatro: è fissata per oggi 16 novembre l’inaugurazione del “Piccolo Teatro”, in via Cedrino 3, un nuovo spazio culturale ricavato all’interno della sede dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AiCS), alla realizzazione del quale hanno collaborato professionisti del campo teatrale come Ignazio Chessa, Guido Beltrami, Marco Velli e Tony Grandi in qualità di docenti dei due corsi di formazione sulla “Costruzione degli elementi scenografici” attivati ed organizzati quest’anno dallo stesso Ente di Formazione e Promozione Sociale.

L’AiCS di Sassari, guidata dal Presidente Franco Cassano, ha scelto di aprire i battenti del Piccolo Teatro come nuova proposta culturale nel panorama cittadino che, con una capienza di 60 posti, punta a raccogliere la grande tradizione teatrale sassarese e a rappresentarla in un programma culturale e musicale che guarda alla tradizione ma anche e soprattutto al futuro e alle nuove generazioni. L’AiCS di Sassari con questa nuova iniziativa che va a consolidare le attività della propria Accademia della Musica e dello Spettacolo, si avvia a diventare un punto di riferimento nazionale nel campo della formazione professionale di ambito artistico.

L‘inaugurazione del Piccolo Teatro è fissata per questa sera alle ore 19.00 con il concerto del giovane cantautore Vincenzo Stallone, in arte Junior V, tra i talenti più interessanti dell'attuale scena "black" italiana. Chitarrista e bassista sin dall'età di nove anni, Junior V cresce musicalmente e si affaccia al mondo del reggae grazie ad alcuni artisti di fama mondiale tra cui Clinton Fearon (ex Gladiators) o i Wailing Souls, così come Sizzla Kalonji e Luciano. I suoi testi sono ricchi di consapevolezza e spiritualità: l'artista pugliese esprime al massimo i suoi sentimenti essendo autore, compositore e arrangiatore dei suoi brani. Ha esordito discograficamente a diciassette anni con il singolo 'Key Of Progress' assieme al cantante giamaicano Mark Wonder, stampato su 45 giri dall'etichetta inglese Marrow Records. Subito dopo ha pubblicato il suo primo album, "Running on Jah Way” (2016) per poi realizzare l’EP "Stop Discrimination” con Sista Awa: un disco di quattro tracce tra cui “Olive Wood” con il rapper statunitense M1 (Dead Prez). L’EP è stato prodotto da Bonnot e masterizzato da Chris Athens (già con Run Dmc, Damian Marley, Nas e molti altri) e l'ha portato a esibirsi su palchi importanti come quello dell'One Love Festival di Udine, de L’Acqua in Testa a Bari, e in due venue internazionali prestigiose: il Brixton Jamm e l’Hootananny a Londra. Nel 2018 ha pubblicato il suo nuovo album 'My Shelter' (SoulMatical) anticipato da "Il Temporale" giunto fino alle semifinali di Sanremo Giovani 2018. Il suo nuovo singolo è 'My Favorite Song' insieme a Claver Gold.