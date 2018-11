“Una miniera di cultura” ospita Claudio Pozzani e i “Poetici scavi”

Il poeta e romanziere ligure star della seconda serata dell’appuntamento Aes

Di: Antonio Caria

Claudio Pozzani sarà il protagonista della seconda serata de “Una miniera di Cultura”, in programma domani 17 novembre alle 19.30 al Teatro Centrale di Carbonia.

Il poeta e romanziere ligure, classe 1961, porterà in scena il readind letterario “Poetici scavi”, un viaggio in poesia tra le miniere, realtà impressa nel dna di Carbonia, ed è al contempo è la narrazione di una condizione esistenziale, dello stare sotto terra come metafora della vita.

Ideatore nel 1995 del Festival Internazionale di Poesia di Genova "Parole spalancate", nel 2001 ha fondato la “Stanza della Poesia”, uno spazio interamente dedicato alla divulgazione e alla produzione poetica, che organizza ogni anno oltre 150 eventi gratuiti.

Tra le sue pubblicazioni più recenti troviamo “La marcia dell'ombra” (CVTrecords), “L'orlo del fastidio - Appunti per una rivoluzione tascabile e infettiva” (Liberodiscrivere, 2017) e “Spalancati spazi - Poesie 1995-2016” (Passigli, 2017).

Nel corso degli anni ha ideato e organizzato molti eventi di poesia internazionale in Francia, Finlandia, Belgio, Giappone, Austria e Germania. È co-fondatore della piattaforma Versopolis che raggruppa 14 festival di poesia europei.

Nella stessa giornata dalle 16.45, per la sezione “Tra isola e mondo presentata dal giornalista Salvatore Taras, Roberta Patrizia Giannotte presenterà “La finestra al Sole”, un romanzo edito da La Zattera. Alle 17.30 l’autrice Manola Bacchis, in compagnia dell’editore Francesco Cheratzu illustra il suo volume “Nel segno del giudizio: l’arte nelle copertine di Salvatore Satta”, pubblicato dalla Condaghes e, alle 18.15, Luciano Trebini parlerà del suo libro di poesie edito da Cuec, dal titolo “Aragonite azzurra”.